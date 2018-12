Domani ad Ascea inaugurazione dell’ampliamento della mostra “Velia…una città tra Essere e benessere”

Domani alle ore 17:30, ad Ascea, presso Palazzo De Dominicis – Ricci, si terrà l’evento “Il Palazzo rivive” nel corso del quale verrà inaugurato l’ampliamento della mostra “Velia … una città tra Essere e benessere”. Seguirà un omaggio musicale a Fabrizio De Andrè con Giovanna Pellegrino e Giovanna Rago.

Grazie all’impegno della 3D Research e di studiosi, è stata realizzata una proposta innovativa della storia dell’area archeologica, sotto forma di film/guida in fumettistica narrativa per le fasce giovani ed in particolare per gli studenti. Attraverso i vari livelli di approfondimento e del racconto si spiega la vita, la filosofia e il pensiero di Parmenide, aiutando a fissare nozioni di non facile comprensione e divulgazione. Le migliorie, invece, riguardano il nuovo sistema di consultazione dei pannelli divulgativi di tutto il percorso della mostra, su entrambi i piani tematici del Palazzo. L’applicazione in italiano ed inglese, alla quale a fine gennaio sarà aggiunta anche quella in tedesco, sarà gratuita e consultabile da tutti. Un livello avanzato di conoscenza viene garantito dal codice QR applicato a tutto il sistema pannellistico ed ai reperti esposti, a cui si aggiungono gli approfondimenti sull’area archeologica.

Nel corso dell’evento interverranno Pietro D’Angiolillo, sindaco di Ascea, Aurora Skrame, architetto che ha allestito l’ampliamento della mostra, Simone Valiante, presidente Consac Ies Spa, Francesco Alfieri, Capo della segreteria del Presidente della Regione Campania, e Francesco Castiello, Senatore della Repubblica. A coordinare i lavori Vincenzo Pizza, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Ascea.

“Sono molto contento – afferma il primo cittadino – di questo ulteriore passo avanti nel raccontare Velia ai turisti ed alle nuove generazioni e sono fermamente convinto che la collaborazione tra il Comune di Ascea, la Soprintendenza Archeologica, il Polo Museale e gli altri enti ed istituzioni, favorirà il rifiorire del nostro sito archeologico e la crescita culturale, economica ed occupazionale del nostro territorio”.

– Miriam Mangieri –