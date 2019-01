Domani a Vietri di Potenza un convegno sull’eolico in Basilicata e sui rischi per la salute

Domani, sabato 12 gennaio nella Sala Consiliare del Comune di Vietri di Potenza, alle ore 17:30, si terrà il convegno a carattere scientifico dal titolo “Eolico in Basilicata. Quali prospettive economiche e rischi per la salute”.

A moderare i lavori l’avvocato Ercole Trentova, specializzato in diritto civile, bioetica e autore di monografie e articoli, che relazionerà sul tema “L’attore eolico selvaggio, diritti calpestati, danno alla salute dei cittadini danneggiati e la devastazione dei territori”.

Dopo i saluti del primo cittadino di Vietri di Potenza, Christian Giordano, seguiranno gli interventi di Francesco Pietrantuono, assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, dei medici chirurghi Ferdinando Laghi, presidente europeo dell’Associazione internazionale dei medici per l’ambiente e vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana dei medici per l’ambiente, che relazionerà su “Scelte energetiche ed impatto sulla salute”, Andrea Cormano che discuterà di “Eolico e sindrome da turbina eolica”, Giambattista Mele, referente dell’Associazione italiana medici per l’ambiente della sezione di Potenza, che interverrà sul tema “I medici per l’ambiente e l’advocacy di ISDE”, e Nicola Straziuso, che discuterà di “Eolico selvaggio in Basilicata e dislessia di Stato. La salute dei cittadini innanzitutto, le ricadute psicosomatiche e nevralgiche”.

Interverranno ancora l’ingegner Francesco Barbaro, consulente presso il Tribunale di Napoli, che parlerà delle problematiche sulla valutazione dei disturbi causati dal rumore prodotto dagli impianti eolici, Mario Bagnulo, premio internazionale all’Impegno Sociale del 24° Memorial “Rosario Livatino” e socio fondatore del comitato “Balvano Libera Balvano”, che discuterà su “Le voci, le sofferenze, gli stati d’animo dei cittadini danneggiati dal fenomeno eolico selvaggi e diritti calpestati”, Antonio Rancati, coordinatore nazionale Cetri-Tires, il Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale, che relazionerà sul tema “La terza Rivoluzione Industriale, nella transizione energetica e il bene comune per la salute”, ed Enzo Cripezzi, coordinatore della Lega Italiana Protezione Uccelli della Basilicata e della Puglia, che discuterà sul tema “Rinnovabili oppure sostenibili? ll paradigma energetico spiegato con questione eolica”.

– Miriam Mangieri –