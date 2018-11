Disattivazione dei Punti Nascita di Polla e Sapri. Una storia che viene da lontano

Fa discutere già da qualche ora la notizia del Decreto della Regione Campania che dispone, a partire dal 1° gennaio 2019, la disattivazione dei Punti Nascita dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla e di quello “dell’Immacolata” di Sapri. Per entrambi, in sostanza, non è stata accolta la richiesta di deroga di chiusura per tutti i Punti Nascita che fanno registrare meno di 500 parti all’anno.

Ma si tratta di una storia che viene da lontano e che risale al 2015, quando il timore della chiusura del Punto Nascite di Polla (411 parti nell’anno precedente) iniziò ad aleggiare nell’aria. Cinque anni prima, infatti, Governo e Regioni concordarono di iniziare a chiudere i mini-punti nascita in cui non venissero al mondo più di 500 neonati all’anno. Dal dossier redatto all’epoca dal Comitato Percorso Nascita nazionale del Ministero delle Salute la Campania ne uscì con le ossa rotte facendo contare ben 19 strutture sotto la soglia minima, tra cui gli ospedali di Polla e Sapri, ma anche quello di Vallo della Lucania.

Anche tre anni fa furono diverse le polemiche nate dopo la notizia del rischio chiusura prevista dalla bozza del Piano ospedaliero. Timori smorzati però da chi garantì si trattasse solo di un falso allarme, tra cui l’allora Direttore Generale dell’Asl Salerno, Antonio Squillante.

Poi la richiesta di deroga da parte della Regione Campania allo stesso Comitato Percorso Nascita nazionale che, dopo una serie di valutazioni, si è espresso in merito alla prossima disattivazione dei Punti Nascita di Polla e Sapri. Eppure a inizio 2018, nel nuovo Piano sanitario approvato dalla Regione, pare venissero salvaguardati importanti servizi per il “Curto”, compresa la deroga alla chiusura del Punto Nascite stesso. Ad oggi il dato di fatto è il recente Decreto regionale che parla chiaro e prevede la disattivazione del servizio a partire dal nuovo anno.

