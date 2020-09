Questa mattina, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, presieduto dalla dott.ssa Luisa Langone, e l’Associazione Matrimonialisti Italiani-sezione Basilicata, presieduta dall’avv. Luciana Iannielli, hanno stipulato un Protocollo d’intesa, che vedrà le due realtà impegnate in azioni di formazione e informazione, non solo in favore dei propri iscritti ma anche a vantaggio di tutte le categorie professionali che in qualche misura operano per il riconoscimento dei diritti delle famiglie, dell’infanzia e dell’adolescenza.

“Impiegheremo competenze professionali a supporto di insegnanti, operatori del sociale hanno spiegato la dott.ssa Langone e l’avv. Iannielli –, per esempio, attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, convegni, workshop, nel rispetto dei codici deontologici e avendo come comune obiettivo la tutela del benessere bio-psico-sociale delle persone“.

“Ritengo – ha concluso la presidente dell’Ordine Luisa Langone – che riaccendere i riflettori sulle tematiche complesse e articolate che interessano la famiglia, oggi più che mai, considerata la particolare valenza storica, sociale, culturale e sanitaria del momento, sia di fondamentale importanza. Un approccio multidisciplinare favorisce la presa in carico globale degli individui e rende efficaci le misure di supporto e cura di chi manifesta un bisogno“.

– Paola Federico –