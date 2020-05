De Luca annuncia il rientro di 20mila lavoratori extracomunitari a Salerno e Caserta. Salvini:”Una vergogna”

Nella consueta diretta settimanale tenutasi oggi pomeriggio, Vincenzo De Luca ha annunciato che lunedì 4 maggio arriveranno sul litorale Domizio e nella Piana del Sele 20mila lavoratori extracomunitari che dovranno essere monitorati vista la situazione emergenziale in atto.

Non è tardata la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha affermato attraverso i social:”Incredibile, invece di aiutare a trovare lavoro giovani e disoccupati italiani, anche oggi qualcuno preferisce gli immigrati, spesso irregolari. Vergogna al governo e anche a De Luca, che non vuole in Campania altri italiani ma sta zitto di fronte all’arrivo di migliaia di stranieri. La Lega non cambia idea: prima gli italiani!“.

Questa sera la risposta sarcastica del governatore campano. “In relazione ai migranti già presenti nei territori di Caserta e Salerno, che torneranno al lavoro con la riapertura delle aziende, – spiega De Luca – la Regione Campania impegnerà tutte le Asl in un lavoro attento di verifica dei contagi a tutela della salute dei cittadini campani. È un concetto semplice, tanto semplice da non essere alla portata di Salvini. Caro Denis, dai un’occhiata anche tu…ho la sensazione che tra poco dovremo chiamare gli infermieri“.

Sullo stesso argomento è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. “Il governatore De Luca annuncia l’arrivo di 20mila extracomunitari lunedì nella Piana del Sele e nel litorale domizio. Ma chi sono? Da dove vengono? Cosa vengono a fare? – chiede Iannone – Campani chiusi in casa da due mesi e poi improvvisamente annuncia che da lunedì arrivano sul nostro territorio 20mila extracomunitari“.

– Chiara Di Miele –