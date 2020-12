Dal 6 dicembre la Campania passa in Zona Arancione. Tutti i divieti e cosa è permesso fare

La Campania passa in Zona Arancione. A stabilirlo è un’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che riguarda anche Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano che passano da Zona Rossa ad Arancione.

Restano invece in Zona Arancione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, mentre passano in Zona Gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

Il passaggio entrerà in vigore domenica 6 dicembre.

In Zona Arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In quest’area i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio.

Sono aperti tutti i negozi, i parrucchieri, i centri estetici mentre restano chiusi nei festivi e prefestivi le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sono consentite le attività sportive e l’attività motoria all’aperto, anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici.

– Chiara Di Miele –