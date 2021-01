Covid in Basilicata. Nuovi contagi nel Potentino, 35 persone guarite in un giorno

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 928 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 60 (51 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano 2 residenti in Abruzzo in isolamento a Matera ed a Sant’Angelo le Fratte, 3 residenti in Emilia Romagna in isolamento a Castelsaraceno, un residente e in isolamento in Campania, 3 residenti e in isolamento in Puglia, 3 di Avigliano, uno di Balvano in isolamento a Potenza, 2 di Banzi, uno di Bella, 5 di Brienza di cui uno in isolamento a Roma, uno di Craco in isolamento a Pisticci, uno di Genzano di Lucania, uno di Ginestra, uno di Laurenzana, uno di Lauria, 4 di Lavello, uno di Maratea, 2 di Matera, uno di Oppido Lucano, uno di Pietragalla, uno di Pignola, uno di Pisticci, 2 di Pomarico, 5 di Potenza, 3 di Rapolla, 3 di Rionero in Vulture, 2 di Rotondella, 4 di Sant’Angelo Le Fratte, uno di Tito, 3 di Vaglio Basilicata.

Nella stessa giornata risultano guarite 35 persone (34 residenti e uno non residente che si trovava in isolamento in Basilicata): uno di Chiaromonte, uno di Irsina, 3 di Lauria, 5 di Marsicovetere, uno di Matera, 4 di Melfi, 2 di Montemurro, 4 di Paterno, uno di Pietragalla, 6 di Potenza, 3 di Rionero in Vulture, uno di Ripacandida, uno di Tito in isolamento a Potenza, uno di Venosa, un cittadino straniero. Inoltre, è morta una persona residente a Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.967.

– Chiara Di Miele –