Covid in Basilicata. Nelle ultime 24 ore 94 nuovi contagi, 4 persone morte e 91 guarite

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 1939 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 94 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 3 persone residenti ad Avigliano, una a Balvano, una a Bella, 5 a Bernalda, 3 a Castelluccio Inferiore, 3 a Castelluccio Superiore, una a Ferrandina, 3 a Filiano, 5 a Genzano di Lucania, 7 a Grassano, 9 a Lavello, 7 a Matera, 3 a Montalbano Jonico, una a Palazzo San Gervasio, 3 a Pignola, 2 a Pisticci, 2 a Policoro, 18 a Potenza, 5 a Rionero in Vulture, una a Senise, una a Tito (in isolamento a Potenza), una a Venosa, una a Vietri di Potenza, una persona residente in Campania (in isolamento a Senise), una residente in Emilia Romagna (in isolamento a Potenza), 2 persone di nazionalità estera (una in isolamento a Viggianello e una a Potenza), 3 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, una persona di nazionalità estera in isolamento in altra regione.

Le persone morte sono 4, tutte residenti in Basilicata: una a Lavello, una a Picerno, una a Policoro, una a Stigliano (quest’ultima è deceduta il 25 aprile e comunicata il 26 aprile). Le persone guarite sono 91, tutte residenti in Basilicata: una ad Avigliano, una a Campomaggiore (in isolamento a Potenza), una a Cancellara, una a Fardella, una a Francavilla in Sinni, 2 a Grassano, 4 a Lauria (di cui una in isolamento a Chiaromonte), una a Maratea, 16 a Matera, una a Melfi (in isolamento a Tito), una a Montescaglioso, 3 a Oppido Lucano, 3 a Picerno, una a Pisticci, 2 a Pomarico, 3 a Potenza (di cui una in isolamento a Tito), una a Rivello, una a Roccanova, 3 a San Costantino Albanese, 4 a San Fele, una a Sant’Angelo Le Fratte (in isolamento a Tito), 3 a Senise, 2 a Teana, 28 a Tito, 4 a Tolve, 2 a Tursi.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5820, di cui 5644 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 176.

– Chiara Di Miele –