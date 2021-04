Covid in Basilicata. Nel weekend 194 nuovi contagi e 180 persone guarite

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che il 17 e 18 aprile sono stati processati 1764 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 194 sono risultati positivi.

Le positività riguardano una persona residente e in isolamento in Campania, 3 persone residenti ad Abriola, 7 ad Atella (di cui una in isolamento a Rionero in Vulture), 7 ad Avigliano, 2 a Barile, 7 a Bernalda, una a Brienza, 3 a Castelluccio Inferiore (di cui una in isolamento a Castelluccio Superiore), 4 a Castelluccio Superiore (di cui una in isolamento a Castelluccio Inferiore), 10 a Craco, 3 a Filiano, 2 a Grassano, una a Lagonegro, 4 a Laurenzana, 9 a Lavello, 2 a Marsicovetere, una a Maschito, 21 a Matera, 10 a Melfi, 8 a Montalbano Jonico, una a Montescaglioso, una a Oppido Lucano, 5 a Pietragalla, 4 a Pignola, 6 a Pisticci, 13 a Policoro, 24 a Potenza (di cui una in isolamento a Laurenzana), una a Rapolla, una a Rapone, 3 a Rionero in Vulture, una a Ripacandida, 2 a Rotonda, 3 a San Fele, 11 a Senise, 5 a Tito (di cui una in isolamento a Potenza), 3 a Tricarico, 2 a Tursi, una a Vietri di Potenza (in isolamento a Potenza).

Nella stessa giornata risultano guarite 180 persone: 5 persone residenti ad Atella (di cui una in isolamento a Rionero in Vulture), 2 a Brienza, 2 a Castronuovo di S. Andrea, 2 a Corleto Perticara, 2 a Ferrandina, una a Forenza, 20 a Francavilla in Sinni, una a Ginestra, 2 a Grassano, 8 a Lauria, una a Lavello (in isolamento a Melfi), 38 a Matera (di cui una in isolamento a Craco), 26 a Melfi (di cui 2 in isolamento a Rapolla), 2 a Montescaglioso, una ad Oppido Lucano, 4 a Pescopagano, 5 a Picerno, 17 a Policoro, 4 a Pomarico, 2 a Potenza (di cui una in isolamento a Corleto Perticara), 4 a Rapolla, 12 a Rionero in Vulture, 2 a Rivello, 6 a San Fele, una a Salandra, 4 a Senise (di cui una in isolamento a Matera), 2 a Teana, una a Tursi, una a Vietri di Potenza, 2 persone residenti in Puglia (di cui una in isolamento a Melfi).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5507, di cui 5326 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 181.

– Chiara Di Miele –