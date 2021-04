Covid, in Basilicata 173 nuovi casi e 188 guariti. Satriano di Lucania diventa Zona Rossa

La Basilicata resta in Zona Arancione, così come disposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ma il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha firmato un’ordinanza con cui a partire da domani, domenica 11 aprile, e fino al 18 aprile si applicano le disposizioni previste per la Zona Rossa ai territori comunali di Castelmezzano, Satriano di Lucania e San Fele; le stesse disposizioni sono prorogate per Pomarico.

La task force regionale lucana ha comunicato che ieri sono stati processati 1590 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 173 sono risultati positivi. Le positività riguardano una persona di Abriola ma residente a Potenza, 8 residenti ad Atella, 2 ad Avigliano, 2 a Castelluccio Inferiore, 5 a Castelmezzano, una ad Episcopia, una a Filiano, 2 a Francavilla in Sinni, una a Genzano di Lucania, 2 a Grottole, una a Laurenzana, 12 a Lavello, 2 a Marsicovetere, 33 a Matera, 10 a Melfi, una a Miglionico, 2 a Moliterno, 2 a Montalbano Jonico, 2 a Montescaglioso, 4 a Nova Siri, 10 a Palazzo San Gervasio, 2 a Paterno, 9 a Picerno, una a Pietragalla, 6 a Pisticci, 6 a Policoro, 5 a Potenza, 7 a Rionero in Vulture, una a Ripacandida, 4 a Rotonda, 5 a Ruvo del Monte, 7 a Satriano di Lucania, 4 a Scanzano Jonico, una a Tursi, 2 a Venosa, 2 a Viggiano, una persona residente in Calabria, una residente in Campania, 2 persone residenti in Puglia, tutte e quattro in isolamento a Melfi, una persona residente in Lazio in isolamento a Matera, una residente e in isolamento in Lombardia, una residente e in isolamento in Puglia.

Nella stessa giornata risultano morte una persona residente a Melfi, una residente a Pisticci e una residente a Potenza e sono state registrate 188 guarigioni di residenti in Basilicata, così distribuite sul territorio lucano: 7 ad Accettura, 8 ad Avigliano, una a Bernalda (in isolamento a Policoro), una a Cancellara (in isolamento a Potenza), 2 a Fardella, una a Ferrandina (in isolamento a Rotondella), una a Forenza (in isolamento a Policoro), una a Lagonegro, una a Latronico, una a Laurenzana (in isolamento a Potenza), 5 a Lauria, 2 a Maratea, 12 a Matera, 8 a Melfi, una a Moliterno, una a Muro Lucano, una a Nemoli (in isolamento a Maratea), una a Pescopagano, 19 a Picerno, una a Pietragalla (in isolamento a Potenza), una a Pietrapertosa (in isolamento a Potenza), una a Pisticci, 19 a Policoro (di cui uno in isolamento a Teana), 56 a Potenza, 11 a Rionero in Vulture, 3 a Rivello, 2 a Roccanova, 4 a Rotondella, 2 a Ruvo del Monte (domiciliati ad Avigliano), una a San Chirico Nuovo (in isolamento a Potenza), una a Sant’Angelo Le Fratte, 2 a Sant’Arcangelo, una a Scanzano Jonico, 2 a Teana, 2 a Terranova di Pollino, 3 a Trivigno e 2 a Tursi.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4756, di cui 4574 in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 182.

– Chiara Di Miele –