Covid-19. Via libera dall’Agenzia Italiana del Farmaco al vaccino Moderna

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato il vaccino anti Covid Moderna nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

La notizia è stata diffusa al termine della riunione Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia che ha dato il parere positivo al dossier, sottolineando il “rapporto rischio/beneficio del vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio” e ha stabilito il regime di fornitura per l’immissione in commercio.

Si tratta del secondo vaccino Covid a cui l’Aifa ha dato il via libera dopo quello sviluppato da BionTech e Pfizer e autorizzato il 22 dicembre. Ieri era arrivato il via libera dell’Agenzia Europea Ema.

“Dopo l’ok europeo di Ema, l’Agenzia Italiana del farmaco ha dato approvazione al vaccino Moderna. Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia”, ha scritto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“La scienza ci ha fornito in pochissimo tempo un’altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio – il commento del Presidente Aifa, Giorgio Palù – ma anche limitare la circolazione del virus se come è auspicabile e come sta in effetti accadendo, l’adesione alla campagna vaccinale sarà convinta e sostenuta”.

– Claudia Monaco –