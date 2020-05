Covid-19. Tutti negativi i tamponi dello screening di massa effettuato sulla popolazione di Sant’Arsenio

Sono 243 le persone che a Sant’Arsenio, lo scorso 29 aprile, si sono sottoposte allo screening di massa per il Covid-19. Oggi sono giunti i risultati e tutti i tamponi sono risultati negativi. Buone notizie, dunque, anche per il piccolo centro valdianese che da giorni era in attesa del responso.

Lo screening di massa rientra nel Piano Operativo Regionale per la sorveglianza sanitaria del virus e sta interessando numerosi comuni della Campania e, soprattutto, quelli che rientrano nelle ex “Zone Rosse” del contagio.

A sottoporsi ai tamponi naso-faringei sono soprattutto le categorie considerate a rischio perchè più esposte in questi mesi di lockdown a causa della professione svolta, come personale medico e infermieristico, volontari di associazioni in prima linea per l’emergenza, amministratori e dipendenti comunali, commercianti che non hanno abbassato le serrande per continuare a fornire beni di prima necessità.

– Chiara Di Miele –