Covid-19. Trasferiti al Campolongo Hospital gli anziani contagiati dell’Istituto Juventus di Sala Consilina

Sono arrivati questa mattina presso il Campolongo Hospital gli anziani contagiati dal Covid-19 ospiti presso l’Istituto Juventus di Sala Consilina. Si tratta di 32 tra anziani e disabili che sono stati trasferiti presso la struttura privata ebolitana per essere meglio seguiti nel percorso che li condurrà alla guarigione dal virus.

Ad attendere le ambulanze e i pullmini ai cancelli del Campolongo Hospital c’era anche il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, che subito dopo aver saputo del trasferimento ha lamentato di non essere stato interpellato dall’ASL Salerno e dalla Regione. Ricordiamo che la decisione era stata presa in seno al tavolo convocato presso l’ospedale di Polla sabato mattina e a cui hanno preso parte il Direttore Generale dell’ASL, Mario Iervolino, ed Enrico Coscioni in rappresentanza della Regione Campania.

Ieri sera, inoltre, alcuni cittadini ebolitani hanno dato vita ad una petizione online contro il trasferimento degli anziani da Sala Consilina ad Eboli, suscitando diverse reazioni.

– Chiara Di Miele –