Covid-19. Positivo un cittadino residente in Emilia Romagna e rientrato in Basilicata nei giorni scorsi

La task force della Regione Basilicata comunica che ieri sono stati processati 257 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19.

Di questi, 253 sono risultati negativi e 4 di controllo per verifica di guarigione sono risultati ancora positivi.

Inoltre, è stata riscontrata la positività di rientro di un cittadino lucano residente in Emilia Romagna.

Qualche giorno prima di scendere in Basilicata l’uomo è stato sottoposto al tampone nella sua cittadina di residenza però l’esito gli è stato comunicato dalla segreteria dell’Azienda Sanitaria quando aveva già raggiunto la Basilicata.

Adesso si sta lavorando per ricostruire la catena dei contatti e per far sottoporre a tampone tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui.

L’uomo lavora in Emilia Romagna presso una nota azienda di trasporti e avrebbe avuto, nei giorni scorsi, diversi contatti nel Potentino.

– Claudia Monaco –