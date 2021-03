Covid-19, perde la vita cittadino positivo di Tito. In tutta la Basilicata 143 nuovi casi

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che nella giornata di ieri, venerdì 26 marzo, sono stati processati 1.470 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 143 sono risultati positivi.

Le positività riguardano, tra le altre: un cittadino straniero in isolamento a Balvano, una persona residente in Veneto in isolamento a Potenza, una persona residente e in isolamento in Campania, 3 persone residenti a Bella, una a Lauria, 2 a Marsicovetere, una a Muro Lucano, una a Paterno, una a Picerno, 2 a Pignola, 12 a Potenza, 2 a Ruoti, una a Tito, 3 a Trecchina, 2 a Viggiano.

Nella stessa giornata sono decedute 2 persone positive al virus, residenti a Genzano di Lucania e Tito, e sono state registrate 28 guarigioni.

Attualmente sono 171 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera.

– Paola Federico –