Covid-19. Nuovi casi ad Eboli, il sindaco Cariello:”Segnalate i rientri ed evitate assembramenti”

Nuovi casi di Coronavirus ad Eboli.

Il sindaco Massimo Cariello ha comunicato che sono 23 i casi di altrettanti cittadini positivi al Coronavirus, tutti sotto vigilanza sanitaria e tutti monitorati. Di questi i 6 che sono sintomatici sono in quarantena fuori Città.

Intanto, prosegue senza sosta il monitoraggio e l’intensa attività di prevenzione predisposta dalla Regione Campania in maniera particolare a Eboli attraverso l’impegno dei sanitari e dei volontari della USCA-Asl che stanno effettuando numerosi altri tamponi insieme all’Istituto Zooprofilattico. Grande lavoro anche per il Centro Operativo Comunale che con la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, i servizi sociali e le Forze dell’Ordine impiegate nel controllo del territorio stanno garantendo assistenza domiciliare anche alle persone in quarantena da contatto stretto di caso positivo.

“Da ultima ordinanza emessa dalla Regione Campania il 31 agosto – ricorda Cariello – è fatto obbligo per chi rientra dalla Sardegna o dall’estero, fino al 10 settembre, segnalarsi presso il Dipartimento ASL di competenza e osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni o fino dell’esito negativo delle indagini mediche. È obbligatorio indossare la mascherina tutte le volte che non si può garantire il distanziamento sociale, sia all’aperto che nei luoghi chiusi. Evitate gli assembramenti“.

“Se provenienti da un periodo effettuato nelle altre regioni italiane – continua il primo cittadino –, anche se non si presentano sintomi, raccomando di segnalarsi entro 24 ore dal rientro presso il medico curante. Se provenienti dall’Estero e se comunque si presentano sintomi sospetti di infezioni da Covid-19 si raccomanda di segnalarsi presso il medico curante e al competente Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno, al numero 089/693960, al fine della somministrazione di test sierologico o del tampone o del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica“.

La segnalazione di rientro può essere inviata anche tramite mail all’indirizzo email del COC emergenzacovid19@comune.eboli.sa.it

– Paola Federico –