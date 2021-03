Covid-19. In Basilicata perdono la vita 9 persone positive al virus, 106 le guarigioni

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri, martedì 23 marzo, sono stati processati 1.417 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 124 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: una persona di nazionalità estera in isolamento a Palazzo San Gervasio, 7 persone residenti e in isolamento in Puglia, una persona residente e in isolamento in Campania, una persona residente e in isolamento in Abruzzo, una residente ad Avigliano, una a Baragiano, 2 a Bella, 6 a Bernalda, 5 a Brienza, una a Ferrandina, una a Filiano, 3 a Genzano di Lucania (di cui 1 in isolamento a Potenza), una a Ginestra, 2 a Lauria, 7 a Lavello, 4 a Maratea, 11 a Matera, 17 a Melfi, una a Miglionico, una a Moliterno, 7 a Montescaglioso, 6 a Palazzo San Gervasio, 2 a Picerno, una a Pietrapertosa, 4 a Pisticci, una a Policoro, 2 a Pomarico, 6 a Potenza (di cui una in isolamento a Tito), 8 a Rapolla, una a Salandra, una a San Fele, 2 a Scanzano Jonico, una a Tito, una a Tolve, 2 a Venosa, 4 a Vietri di Potenza e una a Viggiano.

Nella stessa giornata hanno purtroppo perso la vita 9 persone residenti in Basilicata, a cui si aggiunge una persona residente in Campania.

Sono, invece, 106 le guarigioni registrate tra i cittadini lucani.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.279, di cui 4.117 in isolamento domiciliare e 162 ricoverate nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera.

– Paola Federico –

