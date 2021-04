Covid-19 in Basilicata. Nuovi casi nel Potentino, 105 le persone guarite

Sono 191 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, in Basilicata, a fronte di 1.796 tamponi molecolari processati.

Le positività riguardano: 2 persone residenti ad Abriola, 2 ad Atella, 3 ad Avigliano, una a Balvano, 3 a barile, 6 a Bernalda, una a Brienza, una a Castelluccio Superiore, 5 a Corleto Perticara, una a Ferrandina, una a Filiano (in isolamento a Balvano), una a Grassano, 2 a Lauria, 9 a Lavello, 3 a Marsicovetere (di cui 1 in isolamento a Tramutola), 19 a Matera, 6 a Melfi, 4 a Miglionico, 9 a Montalbano Jonico, una a Muro Lucano, una a Palazzo San Gervasio, una a Picerno, 3 a Pietragalla, una a Pignola, 2 a Pisticci, 19 a Policoro, 13 a Potenza, una a Rapone, 35 a Rionero in Vulture (di cui 2 in isolamento a Melfi e 1 a Salandra), 3 a Ripacandida, 3 a Rotondella, una a Ruoti, 2 a Ruvo del Monte, 2 a Salandra, 8 a Sant’Arcangelo, 4 a Scanzano Jonico, 5 a Tito (di cui 2 in isolamento a Tramutola), una a Tolve, una a Tramutola, 1 a Venosa, una persona residente in Puglia e in isolamento a Matera, una residente in Molise e lì in isolamento, 2 residenti in Puglia e lì in isolamento.

Sono sei le persone positive al Covid-19 che hanno perso la vita, tutte residenti in Basilicata: una a Bella, una a Pisticci, una a Pomarico, 2 a Potenza, una a Vietri di Potenza. 105, invece, le persone guarite.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.897, di cui 171 ricoverati nelle strutture sanitarie di Potenza e Matera.

– Paola Federico –

