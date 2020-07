Covid-19 in Basilicata. Altri tre migranti positivi al virus, due sono in isolamento a Potenza

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri sono stati processati 382 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Di questi, 379 sono risultati negativi e 3 positivi, che riguardano altrettanti cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate a Potenza (2) ed in provincia di Matera (1).

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano due e si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute, 373 guariti, due persone di nazionalità estera ricoverate all’ospedale “San Carlo”, 4 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata, 31 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata e un cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone in Emilia Romagna e lì conteggiato.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 47.200 tamponi, di cui 46.629 risultati negativi.

– Chiara Di Miele –