Covid-19, in Basilicata 99 guariti ma 198 nuovi casi. Tamponi positivi anche nel Potentino

La Task Force della Regione Basilicata ha comunicato che negli ultimi due giorni, 31 dicembre e 1° gennaio, sono stati processati 1.158 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 198 sono risultati positivi.

Tra le positività riscontrate ci sono: 5 persone di Bella, 6 di Brienza, 3 di Lauria, 4 di Moliterno, una di Paterno, 22 di Picerno di cui una in isolamento a Tito e una a Vietri di Potenza, 4 persone di Pignola, 28 di Potenza di cui una in isolamento a Tito, 4 di Ruoti, una di Tito in isolamento a Picerno, una di Vietri di Potenza.

Nelle stesse giornate risultano guarite 99 persone; 5 invece sono decedute.

I lucani attualmente positivi, con questo aggiornamento, sono 5.949, di cui 96 ricoverate nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera.

