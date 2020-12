Covid-19. Calano i contagi in Basilicata, 108 persone guarite in un giorno

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che ieri sono stati processati 1.322 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 87 (73 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, nel Potentino, 3 persone residenti ad Avigliano, 2 a Brienza, una a Francavilla in Sinni, una a Lagonegro, 2 a Latronico, 2 a Lauria, 2 a Lavello, 5 a Marsicovetere, 6 a Melfi, 3 a Muro Lucano, 2 a Nemoli, 2 a Paterno di cui una in isolamento a Marsicovetere, una a Pietragalla, 8 a Potenza, una a Ruoti, una a Sant’Angelo Le Fratte, una a Sant’Arcangelo, 2 a Sarconi, una a Tito, 2 a Tramutola e 2 a Venosa.

Nella stessa giornata è deceduta una persona residente a Matera e sono state registrate 108 guarigioni di residenti, così distribuite: 8 ad Avigliano, 2 a Corleto Perticara, 11 a Lauria, 45 a Lavello, una a Maratea, una a Marsico Nuovo, 15 a Melfi, una a Moliterno, 3 a Paterno, 8 a Policoro, una a Rotonda, una a San Fele, una a Satriano di Lucania, una a Spinoso, una a Tramutola, 3 a Valsinni, una a Viggianello e 4 a Viggiano. Inoltre, risultano guarite una persona residente in Puglia e in isolamento a Policoro, una persona residente in Umbria e in isolamento a Potenza e una persona residente e in isolamento in Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.855.

– Chiara Di Miele –