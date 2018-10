Sono stati momenti di grande emozione quelli vissuti negli ultimi giorni da oltre 100 Sindaci della Campania che, accompagnati dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, si sono recati ad Assisi, terra di San Francesco, per offrire l’olio della lampada votiva che è presente sulla tomba del Patrono d’Italia.

Insieme al governatore anche l’assessore regionale al Turismo, Corrado Matera, che per l’occasione ha avuto modo di presentare il prestigioso progetto di turismo religioso campano, “I percorsi dell’anima“, ambizioso punto di partenza per mettere in rete la Campania con il resto d’Italia. “Stiamo creando – spiega l’assessore Matera ad Ondanews – il collegamento con i grandi luoghi di culto, tra cui Assisi, dove abbiamo presentato un progetto dal contenuto culturale e religioso, ma fatto anche di solidarietà e fratellanza“. Infatti sono stati raccolti 500 litri d’olio per la lampada votiva grazie al coinvolgimento di Diocesi, Sindaci, associazioni di categoria. Tra i presenti in prima fila, insieme a De Luca e Matera, anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il governatore della Regione Umbria Catiuscia Marini, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e quello di Napoli, Luigi De Magistris.

Ad Assisi, inoltre, alla presenza di De Luca e Matera è stata sottoscritta la Carta dei Sindaci solidali, un appello ai primi cittadini campani e dell’intero Paese per istituire capitoli di bilancio che contrastino la povertà. Presentata inoltre la mostra “Francesco e i francescani in Campania” che per un anno sarà visitabile nella piazza di Assisi a dimostrazione che nella nostra regione sono presenti itinerari francescani.

“La nostra regione ha partecipato in massa – continua Matera – attraverso una grande sinergia tra 250 Sindaci, Diocesi e associazioni che voglio ringraziare per la partecipazione. Il responsabile del Sacro Convento, inoltre, mi ha assicurato che la Campania sarà protagonista dei Cammini d’Italia religiosi, e questa è un’occasione di grande importanza“.

– Chiara Di Miele –