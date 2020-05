“Si ribadisce che il rispetto dell’ordinanza è un obbligo per tutti, non un optional”.

A dichiararlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine di un incontro con la Prefettura di Napoli per discutere di alcune iniziative.

“Sono giorni decisivi – ha dichiarato – Le amministrazioni comunali che non si impegnano a far rispettare l’obbligo dell’uso delle mascherine si assumono responsabilità per una possibile ripresa del contagio”.

Nei giorni scorsi sono stati incentivati in tutta la regione i controlli delle Forze dell’Ordine al fine di evitare pericolosi assembramenti e controllare il distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione.

