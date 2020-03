Coronavirus. Sale il numero di tamponi positivi in Basilicata, 9 contagi nel Potentino

Ancora casi di Coronavirus in Basilicata. In tutta la giornata di ieri sono stati processati 208 tamponi per l’infezione da Covid-19 e di questi ne sono risultati positivi 18.

Tra i positivi ci sono una persona di Villa d’Agri, una di Montemurro, 5 di Potenza e 2 di Tramutola.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 144 su un totale di 1254 tamponi analizzati. E’ stato, inoltre, registrato un primo caso di guarigione.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

