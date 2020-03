L’emergenza dovuta al Coronavirus mette in grave difficoltà le aziende della Campania. Proprio per questo, in relazione alle situazioni di crisi del comparto produttivo, domani pomeriggio la Regione Campania ha organizzato un incontro con tutte le categorie interessate.

La Regione chiederà al Governo misure di sostegno mirate.

“L’obiettivo è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi – afferma il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – da sottoporre al Ministero dell’Economia per l’intero comparto dell’industria, commercio, artigianato e turismo“.

– Paola Federico –