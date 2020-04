Coronavirus. L’allarme di Giorgia Meloni:”In Campania pochi tamponi e nessun aiuto a famiglie e imprese”

“La Campania rischia di affrontare una situazione critica sul fronte dell’emergenza Coronavirus se il Governo Conte e la Giunta De Luca non si decidono ad intervenire con risposte e fatti concreti“. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Mancano i dispositivi di protezione per tutto il personale medico-sanitario, – afferma – la Campania è la regione con il più basso tasso di tamponi rispetto alla popolazione, i posti di terapia intensiva e sub intensiva non sono sufficienti, si procede a rilento con il potenziamento del sistema ospedaliero e si ignora la possibilità di riaprire gli ospedali dismessi da poco“.

E’ duro l’attacco della Meloni alla Regione:”L’Amministrazione regionale non ha stanziato fondi propri per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare questa drammatica situazione al contrario di quello che hanno fatto altre Regioni, come l’Abruzzo, la Calabria o la Sicilia“.

E conclude:”Serve un cambio di rotta radicale. Fratelli d’Italia è al fianco dei campani ed è pronta a dare una mano per offrire proposte e soluzioni“.

– Chiara Di Miele –