Coronavirus in Campania. Scuole chiuse in tutta la regione fino al 29 febbraio per la sanificazione

Scuole chiuse in tutta la Campania fino al 29 febbraio (compreso) per consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria. Questo quanto stabilito dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca attraverso l’ordinanza n°4 di questa sera.

Saranno sospesi i servizi educativi dell’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università.

L’emergenza Coronavirus si fa sentire anche in Campania dove oggi pomeriggio è giunta la notizia di due tamponi inviati all’Istituto Spallanzani di Roma, tra cui uno positivo dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Il test, risultato positivo, è stato effettuato su una 26enne, tecnico di laboratorio che lavora a Cremona, rientrata nei giorni scorsi a Montano Antilia dai familiari.

Un altro caso riguarda una giovane del Casertano, trasferita all’ospedale “Cotugno” di Napoli. Qui in serata è stata trasferita anche la paziente del “San Luca”. In merito all’esito definitivo dei tamponi si pronuncerà il Ministero della Salute, così come da prassi.

– Chiara Di Miele –

