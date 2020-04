Coronavirus in Basilicata. Un nuovo caso di contagio a Moliterno

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 285 test per il contagio da Covid-19. Di questi, 280 sono risultati negativi e 5 positivi.

Un caso positivo riguarda il comune di Moliterno, mentre i restanti quattro contagi si registrano a Bernalda e Gallicchio.

I casi di contagio confermati in tutta la regione sono 219. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 10.077 tamponi. Ai 219 positivi vanno aggiunte 25 persone che hanno perso la vita (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 122 guariti, un paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, un paziente di Gioia del Colle, un paziente di Padula riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, ma residenti in Basilicata.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane sono 64 e i lucani in isolamento domiciliare sono 155.

Il prossimo aggiornamento ci sarà domani, lunedì 27 aprile, alle ore 12.

– Chiara Di Miele –