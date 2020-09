Coronavirus in Basilicata. Quattro positivi a Lauria di ritorno dalle vacanze, un nuovo contagio a Potenza

Sono quattro le persone risultate positive al Coronavirus a Lauria, così come comunicato dalla task force regionale della Basilicata.

Il sindaco Angelo Lamboglia ha fatto sapere che si tratta di cittadini tornati dalle vacanze e sottoposti in un primo momento a test rapido a Roma e poi a tampone appena giunti a Lauria, dove stanno osservando, sin dal rientro, l’isolamento.

“Invitando tutti a non farsi prendere dal panico, a non far partire cacce agli untori e a rispettare quelle poche regole fondamentali per limitare i contagi, – dichiara Lamboglia – mi auguro che queste positività inducano a riflettere perché, seppur il virus ha allentato la morsa, non abbiamo superato una pandemia che richiede sempre massimo livello di attenzione soprattutto in questo periodo in cui ripartiranno a breve le scuole. Abbiamo la necessità di tornare alla normalità ma con la consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale per guardare avanti e non tornare indietro. Insieme ce la faremo ma non dobbiamo abbassare la guardia“.

La task force comunica che dai tamponi effettuati nel weekend risulta positiva al Covid-19 anche una persona residente nella città di Potenza.

– Chiara Di Miele –