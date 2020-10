Coronavirus in Basilicata. Nuovi contagi a Sarconi, Potenza, Brienza e Tramutola

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sabato e domenica sono stati processati 1096 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 30 sono risultati positivi.

Tra le positività riscontrate anche una persona residente a Sarconi, due persone residenti a Potenza di cui una in isolamento in Puglia, quattro persone residenti a Brienza, una persona residente ad Avigliano ma in isolamento a Brienza, una persona residente a Satriano ma in isolamento a Brienza, una persona residente a Marsico Nuovo in isolamento a Brienza e una persona residente a Tramutola.

Nella giornata di ieri risultano guarite quattro persone. I lucani attualmente positivi sono 398 e di questi 364 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 36 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

– Chiara Di Miele –