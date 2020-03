Coronavirus in Basilicata. Altri 32 casi, tamponi positivi anche a Moliterno, Potenza e Corleto Perticara

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che sono stati effettuati 164 test per l’infezione da Covid-19. Di questi 132 sono risultati negativi e 32 positivi.

I casi positivi riguardano una persona di Moliterno, una di Corleto Perticara e una di Potenza. Contagiati anche a Tricarico, Salandra, Policoro, Pisticci, Nova Siri, Montescaglioso, Matera, Grassano, Ferrandina, San Paolo Albanese, San Chirico Nuovo, Rionero, Melfi, Atella e Gioia del Colle, Teana.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 200.

In Basilicata ci sono 150 persone in isolamento domiciliare e 50 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

