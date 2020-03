Coronavirus. Il video di Vincenzo De Luca che minaccia i lanciafiamme conquista Naomi Campbell

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, conquista Naomi Campbell, una delle più note top model del mondo.

Una delle ormai famose e seguite dirette Fb del Governatore campano sulle drastiche misure per contenere il contagio da Coronavirus ha particolarmente colpito la modella. Tanto da pubblicare sul suo profilo Instagram il video in cui De Luca, fornendo indicazioni ai cittadini, ironicamente dichiara che manderà i “Carabinieri con i lanciafiamme” da chi festeggerà la laurea in questo periodo di quarantena.

Nel video anche gli interventi di altri amministratori italiani, raccolti per la loro particolare durezza e schiettezza ai tempi dell’emergenza.

“Listen America, Listen!” (“Ascolta America, ascolta!“) scrive la Campbell per invitare la propria nazione, alle prese con il Coronavirus come il resto del mondo, a prendere esempio dai politici italiani. In poche ore il video postato dalla top è diventato virale.

– Chiara Di Miele –