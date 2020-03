Coronavirus. Auletta diventa “Zona Rossa” e chiude le strade di accesso secondarie

Anche Auletta sbarra le sue strade secondarie dopo essere entrata da ieri a far parte della cosiddetta “Zona Rossa” a causa del contagio da Coronavirus.

L’ordinanza della Regione Campania, infatti, vieta l’entrata e l’uscita dal paese se non per comprovate ragioni di necessità e dunque il Comune si è adeguato emanando un’altra ordinanza che chiude i varchi stradali secondari di accesso al territorio comunale, difficilmente controllabili, avendo cura di assicurare, per ogni possibile e potenziale evenienza (esigenze connesse a motivi di salute, lavoro, approvvigionamento beni di prima necessità) la mobilità di tutti i cittadini residenti.

Come è ormai noto anche il sindaco Pietro Pessolano e il vicesindaco Antonio Addesso sono risultati positivi al Covid-19 oltre ad altre due persone residenti ad Auletta.

– Chiara Di Miele –