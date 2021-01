Coronavirus. 288 nuovi casi in Basilicata, tamponi positivi in diversi comuni del Potentino

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che nei giorni 5 e 6 gennaio sono stati processati 2.407 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 288 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano, tra le altre: una persona di nazionalità estera in isolamento a Lauria; 2 persone residenti a Balvano, una a Calvello, una a Corleto Perticara, una a Picerno in isolamento a Vietri di Potenza; 22 residenti a Baragiano in isolamento a Ruoti; una residente a Bella in isolamento a Baragiano; 4 residenti a Lauria di cui una in isolamento in Piemonte; una residente a Moliterno; una a Muro Lucano; 9 a Pignola; 43 a Potenza; 2 a Sant’Angelo le Fratte di cui una in isolamento a Brienza; una a Satriano di Lucania; 14 a Tito; 15 a Vietri di Potenza di cui una in isolamento a Tito.

Ieri è deceduta una persona residente a Potenza e nelle due giornate del 5 e 6 gennaio sono state registrate 71 guarigioni.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.166 di cui 6.068 in isolamento domiciliare. Sono 4.698 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 262 quelle decedute.

– Paola Federico –