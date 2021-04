Coronavirus. 177 nuovi casi in Basilicata ma si registrano anche 115 guarigioni

La task force della Regione Basilicata ha comunicato che ieri, martedì 20 aprile, sono stati processati 2.036 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 177 sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 3 persone residenti ad Abriola, una ad Anzi, 11 ad Avigliano, una a Barile, una a Bella, 13 a Castelluccio Inferiore, una a Castelluccio Superiore, una a Corleto Perticara, una a Craco, 2 a Ferrandina, 3 a Filiano, una a Garaguso, 3 a Genzano di Lucania, una a Irsina, una a Lauria (in isolamento a Castelluccio Inferiore), 11 a lavello, 6 a Marsicovetere (di cui 1 in isolamento a Paterno), 28 a Matera, 5 a Melfi (di cui 1 in isolamento a Venosa), 4 a Moliterno, 2 a Montalbano, 2 a Montescaglioso, una a Muro Lucano (in isolamento a Bella), 3 a Palazzo San Gervasio, 3 a Pietragalla, una a Pignola, 5 a Pisticci, 14 a Policoro, 13 a Potenza, 2 a Rapolla, 7 a Rionero in Vulture, una a Rotonda, una a San Fele, una a Sant’Arcangelo, una a Satriano di Lucania, 2 a Scanzano Jonico, 5 a Stigliano, una a Tolve, una a Tricarico, 3 a Tursi, 6 a Venosa.

Nella stessa giornata risultano decedute 5 persone, di cui 4 residenti in Basilicata e una residente in Calabria.

Sono invece 115 le persone guarite.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.604, di cui 5.426 in isolamento domiciliare e 178 ricoverate nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera.

