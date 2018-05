Consegnato alla Banca Monte Pruno il “Premio Imprese Storiche Salernitane” della Camera di Commercio

Importante riconoscimento per la Banca Monte Pruno, premiata per la sua storia alla cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio di Salerno, per dar lustro alle imprese salernitane più longeve.

Il Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete ha consegnato nelle mani del Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico un premio molto significativo che simboleggia la valenza dell’istituto di credito cooperativo nel tessuto economico salernitano.

L’evento di ieri pomeriggio, presso il Teatro Verdi di Salerno, ha visto la premiazione di circa 80 aziende salernitane con 35, 50 e più di 100 anni di attività, valorizzando il loro ruolo da protagoniste all’interno della società.

Durante l’evento sono intervenuti, all’inizio dei lavori, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete.

Successivamente si è svolto un confronto tra il giornalista Oscar Giannino ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca.

Diverse le aziende clienti della Banca Monte Pruno che sono state premiate, a cui tutto l’istituto di credito cooperativo intende inviare le più sincere e calorose congratulazioni per il risultato raggiunto e per la presenza solida e forte nel contesto economico della Provincia di Salerno.

Oltre al Vice-Direttore Generale Federico, erano presenti per la Banca Monte Pruno il Responsabile delle Relazioni Commerciali dell’Area Salerno/Valle dell’Irno Enzo Canoro, il Preposto della Filiale di Salerno Alfiero Albanese, il Responsabile dell’Ufficio Crediti Area Fisciano Alessandro Cataldi, il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.

“Un ringraziamento forte e sentito – ha dichiarato il Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – intendiamo inviarlo alla Camera di Commercio di Salerno per averci onorato di questo riconoscimento. Siamo felici di essere stati partner di un progetto di alto spessore che ha visto l’Ente Camerale dare la giusta attenzione a chi, da anni, è motore vero dell’economia territoriale”.

– Claudia Monaco –