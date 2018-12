Consegnati a Contursi Terme i lavori del nuovo svincolo alla presenza di Vincenzo De Luca

Si è svolta questa mattina, presso l’aula consiliare “Salvatore Mastrolia” di Contursi Terme, la cerimonia di apertura del nuovo svincolo che collega la zona industriale con la S.P. 91, con l’area PIP in località Prato e con l’intera Zona Termale.

Presenti diverse autorità civili, tra i quali, Alfonso Forlenza, Sindaco di Contursi Terme, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.

“La Sicurezza e la Viabilità sono tematiche a cui tengo – ha affermato Michele Strianese – ed è fondamentale investire per la sicurezza delle nostre strade con l’aiuto della Regione Campania”.

L’intervento è stato finanziato nell’ambito del Contratto d’Area della Provincia di Salerno, nato per la realizzazione di nuove iniziative occupazionali attraverso incentivi agli investimenti. Le aree interessate dagli interventi riguardano i Comuni di Buccino, Oliveto Citra, Contursi Terme e Palomonte.

Diversi gli argomenti toccati dal Presidente della Regione Campania De Luca come i finanziamenti per la Fondovalle Sele ed i vari incentivi per la tutela dei Comuni, per la Scuola e le Politiche Sociali.

“Oggi abbiamo fatto un punto sui finanziamenti concessi dalla Regione Campania – ha dichiarato De Luca – in particolare sul mezzo milione di euro stanziato per la messa in sicurezza delle strade del territorio”.

Al termine dell’intervento di De Luca, il Consigliere comunale di Contursi Terme, Franco Rosa, ha sollevato il problema degli operai idraulici-forestali dell’Alto e Medio Sele, che da tempo non percepiscono stipendio.

De Luca ha garantito che già nei prossimi mesi saranno effettuati i pagamenti con grande soddisfazione degli operai presenti.

– Serena Picciuolo –