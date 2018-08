Con le Autolinee Curcio dal 1° settembre “Tariffe Smart Everyday” sulle tratte Roma, Toscana e Umbria

Le Tariffe Smart delle Autolinee Curcio diventano “Smart Everyday“.

Attualmente disponibili soltanto il martedì, mercoledì e giovedì, dal 1° settembre saranno acquistabili tutti i giorni, per un numero limitato di posti, sempre solo ed esclusivamente online sul sito autolineecurcio.it o presso le biglietterie autorizzate.

Le promozioni sono attive per le corse da e per Roma, Toscana e Umbria. In particolare sarà possibile acquistare i titoli di viaggio “basic” o “smart” a prezzi scontati dal 10 al 33%.

– Paola Federico –