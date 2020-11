Commemorazione dei Defunti. I Carabinieri della Legione Basilicata ricordano i militari caduti in guerra

Oggi, in occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, all’interno della Caserma Lucania, il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il Colonnello Raffaele Covetti ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti presente in Piazza d’Armi.

L’evento è stato svolto in forma ridotta per il rispetto delle normative vigenti per mitigare ed impedire il contagio da Covid-19 con l’uso dei dispositivi individuali di protezione e nel rispetto del distanziamento fisico.

Presenti, tra gli altri, l‘Ispettore Regionale per la Basilicata e il Presidente della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Potenza.

– Claudia Monaco –