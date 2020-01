Cilento TLC, la compagnia telefonica sotto casa con i servizi più innovativi per il territorio

La Cilento TLC nasce nel 2016 a Bellosguardo da un’idea dell’imprenditore Antonio Pagnotto che, appena maggiorenne, è entrato nel settore con la voglia di fare innovazione in un territorio rurale come quello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La voglia si tramuta in realtà con la nuova compagnia telefonica territoriale, aperta ad ogni esigenza del cliente. In poco più di tre anni ha raggiunto circa 1000 utenze attive con una vasta gamma di servizi: rete internet Wireless, in Fibra (FTTH ed FTTC), linee telefoniche WLR e VoiP e Centralini Cloud per aziende che hanno sedi dislocate in più posti.

E’ specializzata nella tecnologia HotSpot per Enti pubblici e in servizi di videosorveglianza intelligente. Le connessioni di Cilento TLC raggiungono anche le vette più alte della Campania grazie alla tecnologia satellitare che permette di connettersi al Web anche nelle zone più impervie della penisola.

Innovazione, crescita e occupazione per un territorio che ha bisogno di puntare su questo trinomio, senza dimenticare le proprie radici, la propria cultura rurale. E’ da queste basi che Cilento TLC parte per l’ultima sfida messa in campo: un nuovo progetto per arrivare alle aree industriali che attualmente non sono servite dalla tecnologia in fibra. L’obiettivo è quello di portare connessioni in fibra pura dedicata presso le aziende che ne faranno richiesta, consentendo di avere a disposizione un collegamento ad altissima velocità fino ad un massimo di 1000/300 Mbps anche in zone industriali non coperte da servizi fibra e rame e a costi fortemente vantaggiosi.

Cilento TLC è un’azienda fortemente radicata sul territorio salernitano ed è per questo che con i suoi partner tecnologici ha deciso di collegare inizialmente le aree industriali di Atena Lucana e Polla dove al momento insistono clienti della stessa azienda che viaggiano ancora a velocità bassissime e su vecchie connessioni Adsl ATM a 7 mega. Cilento TLC si prefigge l’obiettivo di far crescere la dotazione tecnologica delle aziende del territorio. Con l’arrivo delle connessioni in fibra pura viene offerto anche un servizio di Centralini Telefonici Cloud per consentire alle aziende che hanno più sedi di parlare tra di loro a costo zero e di risparmiare sulle telefonate nazionali e su cellulari rispetto alla consueta linea telefonica RTG.

Cilento TLC ha davvero pensato a tutto e, per le zone non coperte da connessioni Fibra o ADSL, con il nuovo servizio “Cilento TLC LTE” fornisce un modem ai clienti per navigare fino a 100/20 Mbps di velocità. Sullo stesso modem è inoltre possibile utilizzare i servizi VoiP e centralini aziendali. Per le aziende più esigenti è possibile addirittura avere un indirizzo Ip statico che consente di pilotare servizi come videosorveglianza o accessi statici sui server aziendali.

Cilento TLC si trova in via Alfonso Longo a Bellosguardo. Per contatti è possibile telefonare al numero 0828/1733062, scrivere a info@cilentotlc.it o visitare il sito www.cilentotlc.it .

– Chiara Di Miele –

