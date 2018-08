Cibo e tradizioni regionali al centro dell’evento culinario “Italian’s Street Food” del Magic Hotel

Ha preso il via, ieri sera, nel Summer Garden del Magic Hotel l’evento “Italian’s Street Food”, che intende raccontare il cibo da strada, le storie e le tradizioni delle nostre regioni ma è anche un modo piacevole per trascorrere delle serate all’aperto in un ambiente estivo e simpatico.

Gli chef si cimentano nella preparazione di tantissimi deliziosi piatti della cucina da strada italiana, il tutto in collaborazione con piccoli attenti produttori ed aziende a km 0 della nostra meravigliosa penisola che portano alto il nome dei prodotti Made in Italy.

Le olive all’ascolana, uno dei piatti più rappresentativi del Piceno, nate nel 1800 per mano di Benedetto Marini, gli arrosticini abruzzesi, inventati negli anni ’30 da due pastori del Voltigno, i cannoli siciliani nati a Caltanissetta da concubine dell’harem del Castello delle donne e diventati famosi grazie alle pasticcerie di Palermo e Messina, ma anche le bombette di Martina Franca le cui origini risalgono agli anni ’60, le tigelle, prodotto antico e povero, ma molto gustoso che nasce nel cuore dell’Emilia e prende il nome dal modo di cuocere le focacce in epoca romana all’interno di contenitori di terracotta.

Queste e tante altre specialità street potranno essere accompagnate dalla birra alla spina del birrificio Antoniano, che sorge a Villapiana nella Pianura Padana, ed anche da vini che sposano le particolarità della cucina tipica della propria regione. Ad esempio le bombette potranno essere degustate con un Castel del Monte Doc, le tigelle con un ottimo Lambrusco, le olive ascolane con un delizioso Pecorino, i cannoli con un Moscato di Noto.

Le novità dell’“Italian’s Street Food” di quest’anno sono le pietanze per vegetariani come la piadina, la panzanella toscana, la frittata di spaghetti napoletana e il panino con le polpette nel sugo. Non mancano due nuovi hamburger gourmet, uno dedicato alla Campania con carne di bufalo e friarielli locali e l’altro dedicato al Piemonte con hamburger di Fassona piemontese. Tra i dessert il famoso babà e il pasticciotto leccese, il Bombamisù e le Bombette fritte.

L’evento culinario tanto atteso durerà fino a martedì 7 agosto mentre lunedì sera ci sarà live music con il Maestro Antonio Borrelli ed il Maestro Dema.

– Annamaria Lotierzo –