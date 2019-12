Castellabate: via libera alla stabilizzazione di 4 lavoratori socialmente utili

È stato pubblicato l’avviso finalizzato alla stabilizzazione di quattro lavoratori socialmente utili (L.S.U.) del Comune di Castellabate.

Verrà infatti indetta una selezione pubblica interna riservata al personale L.S.U. per la copertura, a tempo parziale e indeterminato di esecutori amministrativi, categoria B1, come previsto nel Piano di Fabbisogno del Personale 2019 – 2021.

Le domande per accedere alla prova selettiva dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 18.00 del 18 dicembre. Per le assunzioni è previsto un incentivo da parte della Regione Campania di circa 9mila euro per quattro annualità.

“Continua la nostra azione per migliorare le condizioni di lavoro con assunzioni stabili e a tempo indeterminato, reperendo tutte le risorse a disposizione – dichiara con soddisfazione il Sindaco Costabile Spinelli -. Con tale atto abbiamo centrato un obiettivo di dignità poiché si tratta di lavoratori che hanno prestato servizio nella Pubblica Amministrazione per anni senza garanzie“.

