Castellabate questa sera in finale a “Il Borgo dei Borghi” su Raitre. L’appello al televoto

Questa sera alle 20.30 in diretta su Raitre andrà in onda la finalissima della grande sfida che vede coinvolti i Borghi più belli d’Italia.

Castellabate ha vinto la sfida tra i borghi della Campania, votati online, e si prepara a sfidare gli altri borghi italiani. Durante la trasmissione i 20 borghi finalisti gareggeranno in quattro sfide eliminatorie di 5 borghi ciascuna. In questa fase si utilizzerà un sistema di votazione misto: voto della giuria di esperti e televoto con cui sarà possibile votare i 5 borghi in gara.

Quello che avrà ottenuto la percentuale di voto complessiva più elevata passerà alla fase finale. Successivamente i 4 borghi vincitori della fase eliminatoria gareggeranno in una nuova sfida per proclamare il vincitore de “Il borgo dei borghi – La grande sfida”.

È possibile votare mediante telefonata al numero 894.222 oppure inviando un SMS al numero 475.475.0

– Chiara Di Miele –