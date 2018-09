Casolare in fiamme a Sala Consilina. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, per cause in corso di accertamento un casolare in località Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina ha preso fuoco.

Nel casolare, vicino ad alcune abitazioni, erano presenti pezzi di arredamento ed elettrodomestici.

Una parte della struttura è andata completamente distrutta dal rogo, mentre la restante metà è stata salvata e messa in sicurezza grazie al repentino intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, agli ordini del caposquadra Luigi Morello. Le operazioni di spegnimento ad opera dei caschi rossi sono durate più di due ore.

Fortunatamente non si registrano feriti.

– Chiara Di Miele –