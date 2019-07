Carenza di Segretari comunali e provinciali. ANCI chiede un incontro urgente al Governo

Una lettera, a firma congiunta del Segretario Generale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Veronica Nicotra, e del Direttore Generale UPI (Unione delle Province d’Italia), Piero Antonelli, è stata indirizzata al Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, relativa alla problematica della carenza dei Segretari comunali e Provinciali.

“In Campania – scrive il segretario generale di Anci Campania, Umberto Amodio – su 550 Comuni amministrati (15 Unioni di Comuni e 20 Comunità Montane) al 16 luglio 2019 le sedi vacanti sono ben 46, quasi il 10%. Una vacanza che potrebbe ottenere un limitato parziale ristoro, niente affatto risolutivo, dal prossimo corso-concorso in bandizione“.

L’ANCI richiede un incontro con il Governo “reso necessario e pressante anche dalle lungaggini per la procedura concorsuale in atto“. Il 28 maggio e il 23 luglio è stata rinviata la pubblicazione del diario della preselettiva. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova verranno comunicati il 27 settembre 2019 in Gazzetta Ufficiale.

Per questo motivo l’ANCI, anche tenendo conto delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni regionali di tutta Italia, intende dare corpo ad alcune proposte di semplificazione per velocizzare l’immissione nell’albo di ulteriore personale, attraverso l’espletamento di procedure concorsuali più snelle, come si è detto all’ultima seduta della Conferenza Stato-Città.

“Per questi motivi è estremamente positiva la lettera di Nicotra e Antonelli – sottolinea l’ANCI Campania – per chiedere un incontro urgente al Governo e arrivare in tempi rapidissimi a una soluzione del problema che rischia di paralizzare la vita istituzionale di centinaia di Comuni italiani“.

– Paola Federico –