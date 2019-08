Carenza d’acqua e bagni fuori uso. Disagi per centinaia di visitatori alla Foresta Cerreta a Montesano

Un luogo di attrazione turistica ma a corto di bagni pubblici. È quanto accade nella Foresta Cerreta Cognole a Montesano sulla Marcellana dove da oltre un mese risultano fuori uso i servizi igienici a causa della carenza d’acqua.

Una situazione di disagio vissuta fortemente dai tanti avventori che, negli ultimi giorni feriali, hanno fatto l’amara scoperta.

In particolar modo, nella giornata di ieri, ricorrenza di Ferragosto, centinaia di turisti accorsi alla Cerreta per la tradizionale scampagnata sono rimasti privi del servizio essenziale. Il problema sembrerebbe è presente da oltre un mese.

Cerreta Cognole è attrezzata con aree pic-nic che permettono soste rilassanti e risulta tra le Foreste della Regione Campania che la gestisce in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali.

Sconosciute le cause della carenza idrica nella zona. Sulla questione, nelle scorse ore, è intervenuto il sindaco di Montesano Giuseppe Rinaldi. “La gestione della foresta e i servizi sono competenza della Regione Campania, – ha spiegato ad Ondanews – non so se al momento risultino perdite nella loro area di competenza“.

– Claudia Monaco –