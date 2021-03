Dal 18 marzo la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno ha un nuovo Comandante: è il Maresciallo Capo Pasqualino Maltempo, già effettivo al Reparto.

Originario di Petina, 43 anni, sposato e con un figlio, il Maresciallo Maltempo si è arruolato nel 1997 e ha frequentato il 107esimo corso formativo per Carabinieri effettivi presso la Scuola Allievi Carabinieri “Eugenio Frate” di Campobasso.

Viene quindi destinato nel 1998 presso la Stazione di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, dove presta servizio per due anni in una realtà particolarmente sensibile sotto il profilo della criminalità organizzata. Nel 2000 viene trasferito all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taurianova come motociclista e nel 2003 alla Compagnia di Scalea con lo stesso incarico.

Nel 2007 vince il concorso interno per Allievi Sottufficiali frequentando il 40esimo Corso Annuale presso la Scuola Sottufficiali di Velletri, da cui esce nel 2008 destinato alla Stazione di Guardavalle come Comandante in sede vacante e dove consegue ottimi risultati operativi sino al 2010. Segue poi il trasferimento alla Stazione di Trecase, in provincia di Napoli, e nel 2013 alla Stazione di Pontecagnano.

L’approdo alla Sezione Radiomobile di Salerno avviene invece nel 2018 dove profonde il massimo impegno fino all’ambito traguardo conquistato nei giorni scorsi. Il Maresciallo Maltempo è inoltre laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno.

– Claudia Monaco –