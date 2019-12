Capodanno Rai a Potenza. Un regalo speciale per Amadeus da parte dei Vigili del Fuoco

Un regalo speciale quello che Amadeus, apprezzato conduttore Rai, ha ricevuto a Potenza dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale. Come noto, domani sera verrà trasmesso il programma “L’Anno che Verrà” in diretta da Piazza Mario Pagano, per aspettare la mezzanotte e brindare al 2020.

I Vigili del fuoco della Direzione Regionale e del Comando Provinciale di Potenza sono impegnati nelle verifiche necessarie per garantire assoluta sicurezza nella città capoluogo di regione ai tanti che la raggiungeranno per prendere parte al Capodanno Rai.

Gli organizzatori dello spettacolo, in occasione della cerimonia per la presentazione ufficiale dello show alla presenza dei vertici Rai e dello stesso Amadeus, hanno invitato anche i caschi rossi che da giorni sono all’opera per la buona riuscita della manifestazione.

Così il Direttore regionale, Emanuele Franculli, ed il Comandante Provinciale, Romeo Panzone, hanno consegnato al conduttore un crest in legno con lo stemma del Corpo da parte dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

Ricordiamo che “L’Anno che Verrà” andrà in onda in diretta su Raiuno domani sera, a partire dalle 21, subito dopo il messaggio di auguri del Presidente della Repubblica.

– Chiara Di Miele –