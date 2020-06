Camerota: il 27 giugno inaugurazione della sede dell’Associazione Poliziotti Italiani

L’Associazione Poliziotti Italiani aveva già provato nel 2005, 15 anni fa, ad aprire una sede a Camerota, la prima al di fuori della Lombardia. Nel 2020 il volere dell’ente si è concretizzato e il Direttivo al completo ha approvato all’unanimità l’apertura nel Cilento. La sede prenderà la denominazione di “Sezione Locale di Camerota“.

L’Associazione Poliziotti Italiani è un ente senza fini di lucro al quale possono aderire tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine ma anche semplici simpatizzanti. Fondata nel 2000 da un gruppo di poliziotti e con il proposito di dare vita ad un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni, raggruppare tutto il personale delle forze di polizia e quello degli addetti alla sicurezza, nonché tutte le persone che fanno specifica richiesta. Inoltre, l’associazione si impegna a curare e rinsaldare lo spirito di solidarietà tra le Forze dell’Ordine ed i cittadini oltre ad occuparsi del concetto di prevenzione della criminalità attraverso un’opera d’ordine culturale, politica e sociale in particolar modo all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. L’associazione darà importante supporto e sostegno per migliorare ogni assistenza morale e materiale, informativa in generale e ricreativa a favore dei bisognosi.

Per dare risalto a tutto questo e per presentare l’ulteriore attività dell’Associazione Poliziotti Italiani sabato 27 giugno alle ore 16.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione al Palazzetto dello Sport a Marina di Camerota. Saranno presenti le figure istituzionali dell’Associazione Poliziotti Italiani, il presidente nazionale Cav. Gerardo Velotto e il segretario nazionale Mario Tritto. Alla cerimonia prenderà parte anche il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Camerota, Manfredo D’Alessandro, il Colonnello dell’Esercito Giuseppe De Cristofaro, il Questore della Polizia Vincenzo Gallozzi, il Gran Priore dei Templari cristiani, Massimo Maria Civale, il pittore, attore e giornalista, Maestro Giuseppe Cascella, don Paolo Cecere, responsabile dei Figli di Padre Pio, Salvatore Giovinazzo, production coordinator di Rtt Teletebe e Media Sud Tv.

La cerimonia si terrà tenendo conto della normativa anti Covid in vigore.

– Chiara Di Miele –