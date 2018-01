Cambio della guardia al COA di Sala Consilina. Al posto di Biagio Ferrara ritorna Francesco Minniti

Il vice questore aggiunto della Polizia Stradale Francesco Minniti ritorna al comando del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina.

Minniti subentra al vice questore aggiunto Biagio Ferrara, che da domani, 8 gennaio, sarà il nuovo Vice Questore a Napoli del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata.

Francesco Minniti ritorna a Sala Consilina dopo 8 anni, proveniente dal Compartimento della Polizia Stradale della Calabria.

Nato a Crotone 52 anni fa, Minniti vanta un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, a soli 24 anni è dirigente presso il II Reparto Mobile della Polizia di Stato a Padova, dove rimane per due anni.

Dal 1992 al 1995 riveste il ruolo di dirigente presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Taranto per poi passare a Roma, dove fino al 1997 ricopre importanti incarichi dirigenziali presso il Ministero dell’Interno. Tra i tanti incarichi ricoperti, anche quello di direttore dell’Ufficio II del Compartimento Polstrada per la Campania ed il Molise a Napoli. Dopo la sua esperienza a Sala Consilina come Comandante del Coa dal 2006 al 2009 era stato trasferito a Catanzaro, in servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale della Calabria.

Al nuovo comandante del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Ondanews.

– redazione –

Leggi anche:

27/12/2017 – Biagio Ferrara, Dirigente del C.O.A. di Sala Consilina,è il nuovo Vice Questore della Polstrada a Napoli